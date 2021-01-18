РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Жители подмосковных Люберец смогут записать своих детей в первый класс с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С этого года в Подмосковье меняется порядок приема в 1 класс. Запись детей в Люберцах начнется не 1 февраля, как это было в прошлые годы, а 1 апреля», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что подать документы по территориальному признаку можно будет до 30 июня. С июля ребенка можно будет записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест.

Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители.

«Процедура записи детей в первый класс не изменится по сравнению с прошлогодними практиками – запись будет проходить на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Сама процедура подачи удобная, не занимает много времени», – уточнила Каклюгина.