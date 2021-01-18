РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Возгорание ликвидируют в частном доме в деревне Поздняково подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 13:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Центральной в деревне Поздняково горокруга Красногорск.

«В 13:25 – локализация на площади 125 квадратных метров. В 14:42 – ликвидация открытого горения», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется.