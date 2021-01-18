РИАМО - 18 янв. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Facebook опубликовал снимок таксы-испытателя, участвовавшей в эксперименте по дыханию под водой, сообщает Газета.ru.

Рогозин, который не поддерживает опыты на лабораторных животных, отметил, что Николас живет счастливой собачьей жизнью.

«Также глава Роскосмоса ответил на вопрос о дальнейшей разработке технологии жидкостного дыхания. По его словам, этой информацией обладает гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев​», – говорится в сообщении.

Такса стала участником эксперимента 19 декабря 2017 года. Тогда Николаса погрузили в колбу, где он дышал ​кислородосодержащей жидкостью. Со времен эксперимента пес живет вместе с Рогозиным в его доме. Также у него есть немецкая овчарка по кличке Пончик.