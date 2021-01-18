РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В подмосковных Люберцах устранили выявленные ранее Госадмтехнадзором нарушения очистки снега возле подходов к местам крещенских купаний, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние подходов и спусков к местам крещенских купаний. В городском округе Люберцы организовано четыре места для проведения крещенских купаний: в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, на Малаховском озере в Малаховке, на Большом Кореневском карьере в Краскове и одна купель рядом с церковью Святого Духа в поселке Октябрьский.

«В ходе проверок были выявлены нарушения очистки снега с подъездных путей. Все они уже устранены», - говорится в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, инспекторы ведомства совместно с внештатными инспекторами контролируют очистку проезжих частей подъездных путей, тротуаров и пешеходных дорожек от снега и наледи, отсутствие скользких участков, а также выявляют неработающие фонари вдоль всего пути следования к крещенским купелям.