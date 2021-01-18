РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Городской округ Котельники стал лидером начала 2021 года по снижению количества жалоб на отопление, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Количество обращений по вопросу некачественного отопления с начала года снизилось на 31%. Среди лидеров по темпам снижения – городской округ Котельники. Здесь отмечено снижение на 80%», - говорится в сообщении.

Далее идут Дубна, Луховицы, Ступино и Чехов - там количество жалоб на отопление снизилось на 75%.

«Ни одной жалобы на то, что в квартире холодно или жарко, не поступило из шести городов: Бронницы, Восход, Дзержинский, Зарайск, Павловский Посад и Рузский», - заключается в материале.