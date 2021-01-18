РИАМО - 18 янв. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Химках (+188) и Королеве (+81), всего за это время в области выявили 1381 случай инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 178 833 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 299 человек. Выздоровели и выписались 137 730 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Электрогорске, Молодежном, по одному случаю — в Кашире, Талдоме, Котельниках, Красноармейске.

По два случая выявили во Власихе, Лосино-Петровском, Пущине, три — в Бронницах, по четыре — в Зарайске, Черноголовке, Лыткарине. По пять — в Воскресенске, Ивантеевке, Рошале, Наро-Фоминске, шесть — в Ступине, по семь — в Протвине, Клину, по восемь — в Дубне, Лотошине, по девять — во Фрязине, Чехове, десять — в Озерах.

По 11 случаев выявили в Электростали, Богородском, Луховицах, Павловском Посаде, 12 — в Егорьевске, 13 — в Реутове, по 15 — в Щелкове, Жуковском, Серебряных Прудах, 16 — в Шатуре, по 17 — в Можайске, Рузе, Серпухове.

По 20 слуаев обнаружили в Волоколамске, Шаховской, Дмитрове, 21 — в Дзержинском, 22 — в Солнечногорске, 23 — в Пушкине, 28 — в Коломне, 29 — в Раменском, 30 — в Истре, 31 — в Краснознаменске, по 35 — в Лобне, Домодедове, 40 — в Орехово-Зуеве, 41 — в Сергиевом Посаде, 42 — в Ленинском.

Еще 46 случаев выявили в Красногорске, 49 — в Подольске, 50 — в Одинцове, 55 — в Люберцах, 56 — в Долгопрудном, 58 — в Балашихе, 71 — в Мытищах.

В Подмосковье можно бесплатно сделать прививку от Covid-19. Для этого потребуется паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.