РИАМО - 18 янв. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил рейтинг 20 самых благополучных российских регионов по соотношению средней зарплаты к объему оборота розничной торговли, второе место в нем заняло Подмосковье, передает «Интерфакс».

«К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле так или иначе расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот», — говорится в сообщении.

В Московской области, по данным на октябрь 2020 года, средняя зарплата составила порядка 57,12 тысячи рублей, а оборот торговли — 2,349 триллиона рублей. Индекс розничного оборота в соотношении со среднемесячной зарплатой оказался у региона на уровне 40,8.

При этом у Москвы этот индекс составил 48,4. В столице за период с января по ноябрь​ прошлого года зафиксирована средняя зарплата свыше 94 тысяч при обороте розничной торговли с начала года на уровне 4,557 триллиона рублей.​