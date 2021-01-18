РИАМО - 18 янв. В 2020 году власти Московской области выплатили рыбохозяйственному комплексу региона более 23 миллионов рублей в качестве поддержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В рамках поддержки и развития рыбохозяйственного комплекса на территории Московской области по итогам прошлого года предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере, превышающем 23 миллиона рублей. Поддержку получили 11 сельхозтоваропроизводителей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Государственная поддержка рыбоводных организаций осуществляется с 2013 года.

«Благодаря поддержке достигнут целевой показатель 2020 года по производству продукции товарного рыбоводства в объеме 5,2 тысячи тонн», - отметил Воскресенский.