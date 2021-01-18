РИАМО - 18 янв. В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве будет построен новый учебно-выставочный корпус по старым чертежам, концепцию проекта согласовали, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Изначальное здание проектировал в начале XX века Николай Курдюков, а остекленную крышу создал Владимир Шухов. Руины здания снесли в 2014 году. Сейчас на его месте расположена заброшенная стройплощадка.

«Это поистине замечательная новость, что у академии Ильи Глазунова появится свой учебно-выставочный корпус. Конечно, это будет абсолютно новое здание, однако воссоздается планировочная структура, а также сохраняется фасадная стилистика оригинального проекта Курдюкова-Шухова от 1910 года. Внутри будут помещения хранилища, выставочный зал и мастерские», — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпус по адресу Красносельский район, улица Мясницкая, владение 21/8, строение 1 будет иметь площадь около 5 тысяч квадратных метров, три наземных и два подземных этажа. Его соединит с существующим зданием академии крытым переходом.

Архитекторы из компании «Гипрокон» использовали архивные материалы и фотографии, чтобы воссоздать фасады. Наружную отделку решили исполнить светло-охристых тонах. Внутри расположится кафе, гардероб, универсальный зал и мастерские на самом верху.

Здание будет оборудовано удобствами для маломобильных граждан, вся информация будет дублироваться азбукой Брайля, а у входа установят звуковые маячки.

В подвале будут созданы специальные условия температуры и влажности для хранения картин и инвентаря. В хранилище установят передвижные и стационарные стеллажи, а также подъемник для крупногабаритных картин на другие этажи.