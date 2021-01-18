РИАМО - 18 янв. В Московской области проведено более 4 тысяч исследований молока и молочной продукции в рамках производственного контроля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На территории Московской области специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы за 2020 год в рамках регионального мониторинга проведено порядка 1,2 тысячи лабораторных исследований, в рамках производственного контроля - 4020 исследований молока и молочной продукции», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Соблюдение ветеринарных правил, выпуск безопасной продукции контролирует Госветслужба Минсельхозпрода Московской области.

«В ходе исследований выявлено несоответствие показателям качества в 139 случаях, когда молоко сырое не соответствовало нормативной документации», - подчеркнул Воскресенский.