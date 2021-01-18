РИАМО - 18 янв. Из-за дорожно-транспортного происшествиея в столице перекрыли движение на развороте с внешней на внутреннюю сторону Садового кольца, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла по адресу: улица Садовая-Триумфальная, 4/10.

«Планируйте маршруты заранее. Движение затруднено», – говорится в сообщении.

Участником аварии стал таксист.

Водителей транспортных средств просят быть внимательными на дороге, а также соблюдать скоростной режим.