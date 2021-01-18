РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Спортсменка Насиба Ибрагимова из подмосковных Котельников заняла первое место на первенстве Московской области по дзюдо среди женщин, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В минувшие выходные в Орехово-Зуеве прошло первенство Московской области по дзюдо среди женщин до 23 лет. В турнире приняли участие 97 человек, из них 46 - кандидаты в мастера спорта и пять - мастера спорта.

«От городского округа Котельники выступала Насиба Ибрагимова. По итогам соревнований спортсменка заняла первое место и прошла отбор на участие в первенстве по Центральному федеральному округу среди женщин до 23 лет, которое будет проходить в конце февраля в Брянске», - говорится в сообщении.

Администрация округа поздравляет Насибу Ибрагимову и ее тренера Ирину Матейчук с победой.