РИАМО - 18 янв. Первой штатной слонихе Московского государственного цирка на Вернадском проспекте в понедельник исполнилось 4 года, сообщил журналистам генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

Слониху Николь купили у зоопарка Ростова-на-Дону в прошлом году. В Москву она прибыла летом 2020 года.

«Сейчас она со мной всего четыре месяца. Когда она приехала, то была ниже меня, а сейчас - гораздо выше. Когда вырастет, она должна весить не меньше трех тонн», - сказал Запашный журналистам.

Он отметил, что штатных сотрудников-слонов в цирке никогда не было, хоть и на арене они уже работали. За день слониха съедает шесть полных 20-литровых ведер фруктов и овощей. Самые ее любимые лакомства - хлеб, сушки и сухарики.​

Большой Московский цирк — крупнейший цирк в Европе. Цирк открыт в 1971 году. Имеет систему из пяти быстросменяющихся манежей. Зрительный зал цирка вмещает 3400 человек.

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