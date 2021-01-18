РИАМО - 18 янв. В текущем году должна завершится реконструкция станции столичного метрополитена «Каховская», ход работ проверил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Станция «Каховская» и ее соседки «Варшавская» и «Каширская» хорошо послужили москвичам более 50 лет. Теперь они будут включены в новую Большую кольцевую линию метро. Мы воспользовались этим поводом, чтобы капитально отремонтировать все три станции и сделать их более удобными для пассажиров. В частности, на «Каховской» будет построен новый переход на «Севастопольскую» и лифт для маломобильных пассажиров», – сказал Собянин.

Длина Каховской линии в 3,3 километра делала ее самой короткой веткой столичного метро. Три станции – «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую» – открыли 11 августа 1969 года в составе Замоскворецкой линии. Станции стали отдельной веткой метрополитена в 1995 году.

С целью включения «Каховской» в состав строящейся Большой кольцевой линии метро комплексную реконструкцию линии начали весной позапрошлого года.

Проектировщиками выступают ООО «ГорИнжстрой», АО «Метрогипротранс», а подрядчиком – АО «Мосметрострой». Работы разделили на два этапа.

Станцию «Каховская» откроют в составе южного участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской».

В рамках первого этапа планируется возвести соединительную ветку в электродепо «Замоскворецкое». Депо обслуживает одноименную линию метро, а в дальнейшем переключится на обслуживание БКЛ.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская», а также ввести их в эксплуатацию вместе с восточным участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

До реконструкции Каховская линия была мало востребована у москвичей. Пассажиропоток представлял собой несколько десятков тысяч человек в день. После включения Каховской линии в состав БКЛ пассажиры столичного метро получат возможность без пересадки добираться в десятки районов средней части города.

Станцию «Каховская» соорудили по типовому проекту, который был популярен в 60-70-х годах. Отличительной особенностью станции стали колонны в форме правильного восьмиугольника. Обычно колонны на станциях данного типового проекта в сечении квадратные.

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