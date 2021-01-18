РИАМО - 18 янв. Посетители столичного ГУМа, сделавшие прививку от коронавируса в выездном пункте вакцинации, могут получить знаменитое ГУМовское мороженое, сообщил глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович.

В понедельник в ГУМе открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку могут все желающие, после процедуры им выдается прививочный сертификат.

«Как только сертификат получен, это еще и сертификат на знаменитое ГУМовское мороженое. Каждому вакцинируемому в ГУМе – по ГУМовскому мороженому – это неплохо», – сказал Куснирович.

Он отметил, что организовать прививочный пункт в ГУМе удалось достаточно оперативно, вакцинацию посетителей проводят медики поликлиники №68. Он также поблагодарил столичные власти за содействие.

«Дело в том, что я и лично столкнулся с этой коварной болезнью. Никому болеть не советую и очень заинтересован в том, чтобы близкие мои и все, собственно, посетители ГУМа, их здесь порядка 30 тысяч человек в день, такую возможность получили», - сказал Куснирович.

Как уточнила главврач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова, попасть на прививку можно без предварительной записи, в пункте достаточно вакцины для всех желающих.

«Наши вакцинируемые должны иметь при себе удостоверение личности, далее они заполняют анкету, подписывают информируемое согласие, проходят осмотр у доктора, который может определять индивидуальные показания либо противопоказания для вакцинации. Далее они проходят в кабинет для вакцинации, размораживается вакцина, <...> происходит вакцинация. Затем в течение 30 минут нашего пациента наблюдает доктор, выписывается прививочный сертификат», - сказала Кузенкова.

Она добавила, что медики сами определяют дату введения второго компонента вакцины и записывают пациентов на процедуру.

Ранее Куснирович опубликовал открытое письмо, в котором призвал департамент здравоохранения столицы рассмотреть предложение по созданию пункта вакцинации от Covid-19 в ГУМе. Депздрав принял данное предложение. ГУМ предоставил помещения и необходимую инфраструктуру для проведения прививочной кампании от Covid-19.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.