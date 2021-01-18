РИАМО - 18 янв. Употребление алкогольных напитков не совместимо с купанием в ледяной воде, особенно, если есть проблемы со здоровьем, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Спиртные напитки не стоит употреблять ни до купания, ни после него. Также следует отказаться от поддержания вышеупомянутой традиции, если имеются проблемы со здоровьем. В группу риска автоматически попадают все, кто имеет те или иные хронические заболевания», – сказал Холдин.

Он добавил, что стресс, который переживает человек при погружении в холодную воду, повышает возможность обострения хронических заболеваний любых органов и систем. Употребление алкоголя приводит к расширению сосудов. Так, при принятии его перед погружением, нагрузка на сердце возрастает в несколько раз. Также снижается ситуационный контроль, из-за которого человек недооценивает свои действия и поступки. Под алкоголем наступает быстрее и переохлаждение.

Жителям напомнили, что безопасных доз алкоголя не существует, а регулярное употребление спиртного, вне зависимости от его крепости, может привести человека к развитию алкогольной зависимости.

Всего на территории Подмосковья подготовили 220 купелей на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников. Купания пройдут в ночь на 19 января.

Работу автобусных маршрутов к местам купания на Крещение продлят до 2 часов ночи. Интервал движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят, он составит не более 20 минут. Дороги к купелям дополнительно очистят. Также организовано около 10 тысяч парковочных мест.