РИАМО - 18 янв. Жители Красногорска чаще всего оставались недовольными решениями проблем после жалоб на портале «Добродел» на минувшей неделе, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Среди антилидеров у нас Красногорск. 147 жителей <...> обратилось, и при этом 28 остались недовольны за отчетный период», — сказал Рымар на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По его словам, всего 138 из 1305 человек, обращавшихся с проблемой на портал «Добродел», остались недовольны качеством выполненной работы.

«Красногорск у нас традиционно номер один (среди антилидеров - ред.), <…> Красногорск у нас постоянно в топе «красных». Честно говоря, это ж сколько можно терпеть. Но <...> терпению приходит конец», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Лидером рейтинга по количеству отработанных жалоб на портале «Добродел» среди крупных муниципалитетов назван Сергиево-Посадский городской округ.