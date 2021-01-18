РИАМО - 18 янв. Через некоторое время транспортную карту «Тройка» можно будет запрограммировать на любой носитель с RFID-чипом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Через какое-то время «Тройкой» сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что этом году в Москве планируют запустить оплату по лицу пассажира. Тестирования уже показали 2 тысячи успешных проходов.

Купить все билеты можно через приложение «Метро Москвы». При этом можно управлять балансом карты онлайн.​ Кроме того, скоро можно будет не носить с собой карту «тройка». В этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов.

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