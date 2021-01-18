РИАМО - 18 янв. Сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» начали информировать водителей, доставщиков и курьеров о возможности пройти вакцинацию от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Информация об этом была разослана в рабочие мобильные приложения, а также опубликована на сайте для партнеров.

«Работники сферы транспорта и доставки входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Первыми информацию о том, как подготовиться к прививке и где ее можно сделать получили водители и курьеры в Москве — это первый регион, где открылись прививочные центры», — говорится в сообщении.

Компания также готова предоставить властям площадку в своем Московском центре для водителей и курьеров (в районе Бутырской - ред.) для открытия еще одного прививочного пункта.

Ранее сервисы «Яндекса» продлили на 2021 год действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, сформированного в марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Финансовую помощь от фонда могут получить курьеры и водители, заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине после контактов с заболевшими.

Дополнительные деньги выделяются на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты. Кроме того, для водителей организованы пункты медосмотра и более 150 пунктов дезинфекции автомобилей.

Общий объем средств, выделенных «Яндекс.Такси» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 миллионов рублей.​​

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.