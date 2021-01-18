РИАМО - 18 янв. В 2020 году в Подмосковье смертность на железной дороге сократилась на 25%, это связано с реконструкцией железнодорожных путей, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«В 2018 году погибло 425 человек, в 2019 году - 319. Нам удалось переломить ситуацию: существенно снизить смертность в 2020 году на 25%», - сказала Кротова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

По ее словам, есть три причины смертности на железной дороге. Главная из них – переход в неположенном месте. Так в 2020 году погибли 203 человека.

Она добавила, что на втором месте среди причин, по которым на железной дороге происходят несчастные случаи, стала невнимательность. Погибшие носили капюшон или наушники во время перехода через железнодорожные пути. Еще 14% смертельных случаев связаны с людьми, которые пытались забраться на платформу, обходя терминал оплаты.

На сегодняшний день РЖД при реконструкции железнодорожной инфраструктуры предусматривает мероприятия, направленные на недопущение смертности. Так, в 2019-2020 годы на МЦД открыто 8 станций, где полностью исключен одноуровневый переход через железную дорогу.​