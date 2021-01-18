РИАМО - 18 янв. Самой частой причиной несчастных случаев на железной дороге в Подмосковье являются переходы по народным тропам, в прошлом году на них погибло более 200 человек, в этом году предстоит ликвидировать не менее 300 таких троп, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Народные тропы — это наиболее частая причина смертей в 2020 году, погибло 203 человека. Практика показала, что при ликвидации этих троп смертельные случаи не повторяются. В 2021 году муниципалитетам необходимо ликвидировать не менее 300 народных троп», — сказала Кротова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Она добавила, что благоустройство подходов к организованным переходам через железную дорогу снижает риск перехода путей жителями в неустановленных местах, что уменьшает смертельные случаи.

В районе неблагоустроенных переходов за минувший год в регионе погибло 87 человек. В 2021 году муниципалитетам Подмосковья необходимо соединить благоустроенными тротуарами не менее 70 дорожных переходов с жилыми микрорайонами.