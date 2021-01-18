РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Свыше 20 самовольно возведенных зданий выявили в подмосковном Красногорске в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Более 20 самовольных объектов в 2020 году выявил Главгосстройнадзор в городском округе Красногорск. Все объекты подлежат сносу, кроме МКД в поселке Ильинское-Усово, который приведут в соответствие, и нежилого здания в микрорайоне Опалиха, которое достроят», - говорится в сообщении.

Среди выявленных объектов в основном нежилые постройки. Также в списке – мойка, автосервис, гараж и шиномонтаж.

«По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта по его ликвидации. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.