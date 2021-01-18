РИАМО - 18 янв. Работники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медикам из Covid-центра в Солнечногорске в транспортировке мужчины весом около 250 килограммов с подтвержденным коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пациента перенесли от машины скорой помощи до реанимации.

«Согласовав свои действия с работниками центра, спасатели облачились в специальные комбинезоны, очки, двойные перчатки, бахилы и, соблюдая все санитарные нормы, доставили мужчину в реанимационное отделение. После выполненной работы была проведена дезинфекция личного состава», – сказал старший смены Сергей Земляков.

Он добавил, что спасатели часто взаимодействуют с медиками и помогают переносить пациентов.