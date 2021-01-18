РИАМО - 18 янв. Главы муниципальных образований должны бороться с опасными переходами через железную дорогу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам заместителя министра транспорта Московской области Анны Кротовой, в 2020 году не все планы по борьбе с такими местами удалось реализовать. Во многом это было связано с проблемами финансирования.

«Если главам нужно помочь, у них есть я и вы. Если есть какие-то сложности, люди гибнуть не должны. Всегда можно найти ресурсы, чтобы перекрыть то, что несет смерть», - сказал Воробьев.

Он отметил, что нужно проработать этот вопрос. В частности, нужно решить проблему с опасным переходом в Королеве.

«В связи с тем, что РЖД не может обеспечить нормальный настил на переходе, на среду назначено совещание с представителями РЖД, чтобы там устанавливать защитное ограждение. Для того, чтобы обеспечить запрет на проход жителей», - рассказал первый заместитель главы Королева Юрий Копцик.

Воробьев поручил доложить о принятом решении через неделю.

«В следующий понедельник начнем с вашего доклада и вы расскажете, что туда поставите и как будете устранять», - заключил губернатор Подмосковья.

В прошлом году на железной дороге в регионе погибли 15 человек, в числе которых шесть погибших на Рязанском, четыре – на Горьковском направлениях МЖД и три человека – на Ленинградском направлении ОЖД.