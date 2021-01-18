РИАМО - 18 янв. К 1 августа закончатся ремонтные работы в почти 170 отделениях «Почты России» на территории Московской области, все они будут приведены к единому стандарту, сообщил советник губернатора, первый замсекретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

«У нас на сегодняшний день есть понимание и график работ. Не позднее 1 августа 166 отделений, которые находятся в муниципальной собственности, будут отремонтированы и приведены в соответствие», — сказал Коган в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что 153 отделения, которые находятся в собственности акционерных обществ, также будут приведены в соответствие в будущем.

По словам Когана, ремонтные работы в отделениях будут проходить с марта по апрель 2021 года. Основная часть отделений будет отремонтирована и приведена к общему стандарту с мая по июнь.