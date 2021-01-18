РИАМО - 18 янв. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов для работы на строительных площадках, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительству поручено обсудить возможность упрощенного привлечения строителей, не являющихся гражданами РФ, и вопрос выполнения соответствующих работ с соблюдением санитарных норм до 1 марта», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Ранее российский лидер поручил федеральному правительству совместно с региональными властями обеспечить своевременную выплату зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники для медиков, борющихся с Covid-19.