РИАМО - 18 янв. Группа 3-RED получила заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации на 5 корпусов общей площадью 16 тыс. кв.м. в ЖК «Булатниково», расположенного в Ленинском округе Подмосковья, которые достраивала за проблемного застройщика, ​говорится в сообщении пресс-службы 3-RED.

Возведение комплекса началось в 2014 году, все квартиры были проданы, но в 2016 строительство остановилось. Менее чем через год, в 2017, постановлением главы Ленинского районы Московской области ЖК «Булатниково» был признан проблемным объектом капитального строительства – долгостроем.

В соответствии с заключенными договорами 3-RED осуществлял функции генерального подрядчика на 5 из 15 домов ЖК, техническим заказчиком выступал Фонд развития жилищного строительства Ленинского района «Жилище».

Кроме завершения строительства вышеуказанных домов, силами 3-RED, по договоренности с Фондом «Жилище», осуществлено частичное благоустройство на территории ЖК оставшихся 10-ти домов, полностью завершены работы по всем внутриплощадочным сетям ЖК, а также произведены первоочередные противоаварийные работы на указанных 10-ти домах, а именно: закрытие контуров зданий и восстановление существующих внутренних инженерных систем, произведен монтаж индивидуальных крышных котельных.

Таким образом, с получением заключения о соответствии, обязательства 3-RED перед Заказчиком выполнены в полном объеме, на основании чего Заказчик завершает формирование пакета документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию упоминаемых 5 корпусов.

3-RED не впервые достраивает проблемные объекты капитального строительства в Подмосковье за других застройщиков, Группа накопила во многом уникальный опыт, обладает компетенциями, необходимыми для реализации подобных проектов. Помимо ЖК «Булатниково», 3-RED на сегодня достраивает долгострой в Лосино-Петровском и ЖК Дабл в Ленинском округе, первый корпус которого уже введен в эксплуатацию силами 3-RED.​