РИАМО - 18 янв. На прошедшей неделе жители Подмосковья чаще всего обращались в Центр управления регионом (ЦУР) по вопросам уборки снега на дорогах, улицах и во дворах, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Больше всего жителей волновала проблематика, связанная со снегом. Очистка тротуаров, проездов и пешеходных дорожек», — сказал Рымар на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По его словам, жителей также волновали вопросы, связанные с уличным освещением, содержанием дворовых территорий и оказанием медицинской помощи.

«За отчетный период мы получили 7287 сообщений. Из них 3781 сообщение — это 56% — нам прислали жители. <...> К нам обратилось 2275 жителей Московской области», — добавил Рымар.