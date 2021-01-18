РИАМО - 18 янв. В Подмосковье нужно усилить поиск безнадзорных собак, чтобы в условиях морозов они не нападали на людей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители пишут, что в строительных городках осталась такая забава - прикармливать собак. <...> Прошу посмотреть, где эти очаги могут быть, чтобы никто из наших граждан не пострадал от диких собак», - сказал Воробьев.

Он отметил, что собаки не должны жить в строительных городках, у животных должен быть хозяин.

С января по ноябрь 2020 года в Подмосковье было отловлено около 16,1 тысячи безнадзорных животных. В 2019 году на этот период отловили чуть больше 18 тысяч животных.

Всех отловленных животных осматривают ветеринары, их прививают от бешенства, стерилизуют и маркируют. Собаки с биркой в ухе не дают потомства и не агрессивны, они проходят карантин и обрабатываются против паразитов, также им под кожу вводится микрочип с индивидуальным номером.