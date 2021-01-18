РИАМО - 18 янв. Более 74 тысяч масок приобрели в автобусах «Мострансавто» с начала действия в Подмосковье масочного режима из-за распространения коронавируса, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы перевозчика.

«С начала масочного режима, который действует в Подмосковье с мая прошлого года, пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах предприятия свыше 74 тысяч защитных масок», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с декабря и по начало января было продано более 9,3 тысячи масок.

«Оплата покупки доступна бесконтактным способом: картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом с NFC-чипом, а также наличными средствами. Чаще всего пассажиры оплачивают покупки банковскими картами: таким способом за все время было совершено более 33,1 тысячи операций», - добавил собеседник агентства.

На данный момент стоимость одной маски в автобусе «Мострансавто» составляет 5 рублей.

Пассажирам напомнили, что проезд в общественном транспорте в Московском регионе возможен только в средствах индивидуальной защиты. Надевать маску необходимо перед входом в автобус.

«Кроме того, защитными масками обеспечены сотрудники предприятия, контактирующие с большим количеством пассажиров: например, кассиры и водители автобусов. В линейном подвижном составе, а также на автовокзалах и автостанциях продолжается ежедневная обязательная дезинфекционная обработка», - заключил собеседник агентства.

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.