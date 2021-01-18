Сегодня в Москве проходит программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой идет застройка промышленных зон. Многие из них появились еще в середине XX века в местах, которые тогда были окраинами Москвы. Но со временем столица расширялась — и промзоны оказались в плотном кольце жилой застройки и деловых кварталов. РИАМО начинает серию публикаций о том, как изменятся столичные промзоны в ближайшие годы. Наш первый рассказ — о реновации промзоны «Октябрьское поле», где находится «ядерное сердце» России — национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт».

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«Ядерное сердце» в Щукине

Сегодня промзона «Октябрьское поле» занимает 137,44 га в районах Щукино и Хорошево-Мневники в престижном Северо-Западном округе Москвы. Там находятся несколько частных компаний, административные и производственные объекты, Всероссийский НИИ неорганических материалов имени академика Бочарова и, главное, НИЦ «Курчатовский институт» с подходящими к нему ж/д путями. Именно последний является смысловым центром всего района Щукино.

Еще в середине 40-х годов XX века территория нынешнего района Щукино считалась окраиной Москвы — поэтому обустройство там главного советского центра ядерных исследований выглядело вполне логично. В центре была создана секретная Лаборатория №2, где начинался советский атомный проект.

Именно в Щукине советские ученые-атомщики во главе с Игорем Васильевичем Курчатовым в кратчайшие сроки решили задачу по созданию ядерного оружия — и обеспечили СССР, а впоследствии и России, место одной из главных технологических держав мира.

Но пока ученые-атомщики решали невероятные по сложности задачи, территория Москвы неуклонно расширялась — и со временем «ядерное сердце» России оказалось в заселенном районе между ТТК и МКАД, среди жилых и деловых кварталов. Поэтому необходимость реновации промзоны «Октябрьское поле» столичные власти признали уже давно.

«Функционально промзона на стыке районов Щукино и Хорошево-Мневники уже исчерпала свои ресурсы и актуальность. Поэтому с учетом современного характера развития мегаполисов решение о девелоперском освоении данного участка жильем с инфраструктурой выглядит закономерным и обоснованным», — говорит в беседе с РИАМО партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Еще один аргумент в пользу реновации промзоны — в том, что она находится в местах, весьма привлекательных для застройщиков. Так, в непосредственной близости от «Октябрьского поля» расположен знаменитый Серебряный бор, а также выходы к акватории Москвы-реки. Впрочем, такое соседство не случайно.

«Часто бывшие индустриальные площадки расположены рядом с водоемами, набережными и крупными зелеными массивами, которые исполняли роль естественных природных барьеров, отделяющих предприятия от города. Подобные географические преимущества и видовые характеристики можно выгодно использовать при составлении схем расположения домов и благоустройстве прилегающих участков», — объясняет Александр Стариков.

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Перерождение промзоны

Как следует из данных столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, реорганизации подвернется немногим больше трети всей территории промзоны — 47,34 га, которые в настоящее время практически не используются. Там планируется построить как жилье, так и нежилые объекты.

Сегодня реновация промзоны начата: столичные власти утвердили проект планировки на территории площадью 17,2 га, ограниченной улицами Берзарина, Генерала Глаголева, Паршина и Живописной.

Там уже возведена первая очередь жилого комплекса (ЖК) «Родной город. Октябрьское поле» из четырех корпусов высотой в 24 этажа. Его площадь (с учетом подземного паркинга и детского сада) составит более 125 тысяч квадратных метров, из которых на квартиры приходится около 70 тысяч квадратных метров.

Подземный паркинг рассчитан на 910 машин, а детский сад — на 150 мест. Кроме того, в ЖК предусмотрено благоустройство территорий вокруг корпусов (общая площадь — 1,5 га), на первых этажах которых разместится коммерческая и торговая инфраструктура. Строительство второй очереди ЖК на улице Берзарина, включающей еще четыре корпуса, стартовало в 2018 году. Завершить работы планируется во втором квартале 2021 года.

В рамках третьего этапа реализации проекта на улице Берзарина построят детский сад, школу на 800 мест и поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в сутки. Наконец, девелопер «РГ-Девелопмент» совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы намерен создать технопарк на бывшей территории промзоны «Октябрьское поле», который даст около 1,5 тысячи новых рабочих мест. Все эти работы планируется завершить к концу 2024 года.

«На мой взгляд, промзона «Октябрьское поле» — это отличное направление для реализации жилых проектов. Там уже есть несколько неплохих объектов, еще несколько находится на стадии строительства», — говорит коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов.

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Реновационные перспективы

Между тем, помимо уже утвержденных планов развития территории промзоны «Октябрьское поле», есть и те, которые столичным властям еще только предстоит принять. Как сообщает столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, в перспективе на общественные слушания вынесут проект планировки территории промзоны площадью в 30,14 га. Она ограничена улицами Берзарина, Максимова и Расплетина.

Там планируется построить жилой дом площадью более 15 тысяч квадратных метров с подземным паркингом на 182 автомобиля, а также физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который займет около тысячи квадратных метров, и новые здания Хорошевского районного суда и УВД по СЗАО площадью по 7 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на месте бывших производственных корпусов появится общественно-жилая застройка общей площадью в 294 тысячи квадратных метров. На территории гимназии №1517, находящейся на улице Маршала Тухачевского, дом 58, корпус 2, возведут блок начальных классов площадью в 4,56 тысячи квадратных метров. Наконец, будет реконструирован столичный учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«С каждым годом москвичи все больше ценят свою локальную среду, а пандемия и самоизоляция только усилили эту тенденцию. Принимая во внимание тот факт, что промзона «Октябрьское поле» расположена в одном из самых экологически благоприятных районов Москвы, рядом со спортивным комплексом «Крылатское», жилая площадь там будет пользоваться высоким спросом», — считает Александр Стариков.

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Транспортные плюсы и ядерные минусы

Одна из главных причин, почему территория промзоны «Октябрьское поле» столь привлекательна для девелоперов, заключается в ее хорошей транспортной доступности.

Как объясняет генеральный директор агентства недвижимости (АН) «БОН ТОН» Наталия Кузнецова, рядом с промзоной есть две станции метро — «Щукинская» и «Октябрьское поле». Кроме того, в районе идет строительство станции «Живописная» Рублево-Архангельской ветки метро.

Если говорить об автомобилистах, то в районе промзоны проходят такие крупные магистрали, как улицы Маршала Бирюзова и Народного Ополчения. Кроме того, имеется комфортный выезд как на Звенигородское шоссе, так и на дублер Ленинградского проспекта.

Впрочем, есть у жилья на «Октябрьском поле» и свои спорные моменты, большинство из которых касается соседства с «Курчатовским институтом». Конечно, трудно поспорить с тем, что это — уникальное место с богатой историей. Но, как отмечает Иван Татаринов, близость к ядерному институту «не лучший вариант для жилых домов».

«Минусы [промзоны] связаны с опасениями из-за близости источников радиации и иных опасных веществ. На перспективу можно подумать о выводе опасных экспериментальных площадок из Москвы с сохранением мест для исследователей», — считает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что научно-исследовательские институты (в том числе Курчатовский) в принципе не вырабатывают ядерную энергию в промышленных масштабах. Ученые там лишь изучают радиоактивные вещества, которые используют только в научных целях и в крайне малых количествах.

Да и земля под дома, которые будут построены в рамках реновации, в обязательном порядке пройдет через процедуры санации, рекультивации и тщательный радиометрический мониторинг.

Наконец, если говорить о ценах на жилье, то квартиры в ЖК, расположенных в бывших промзонах, обычно дешевле — там можно приобрести жилье комфорт-класса по цене эконома. Но в случае с «Октябрьским полем», несмотря на все «ядерные» страхи, сэкономить на квартирах вряд ли получится — ведь промзона расположена в весьма престижном и удобном для жизни месте. А потому средняя цена квадратного метра в уже построенных корпусах ЖК «Родной город. Октябрьское поле» сегодня составляет 243,6 тысячи рублей.

«По мере развития инфраструктуры района промзоны «Октябрьское поле» привлекательность покупки квартиры в реконструированных локациях будет расти», — отмечает аналитик департамента жилой недвижимости инвестиционной компании Accent Capital Игорь Талалов.

А вместе с ростом привлекательности жилья неизбежно будет расти и его цена. Так что дешевыми квартиры рядом с «ядерным сердцем» России, по всей видимости, точно не будут.