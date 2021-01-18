РИАМО – 18 янв. Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за то, что бросил дымовую шашку в столичный офис «Единой России», сообщает РИА Новости.

Судебное заседание прошло в понедельник в Головинском суде столицы. Подсудимый был задержан зимой 2019 года. Ему и еще двум фигурантам по этому делу вменяли хулиганство группой лиц по предварительному сговору.

«Признать Мифтахова виновным в хулиганстве…, совершенном с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Назначить наказание в виде лишения свободы на шесть лет», - огласил решение судья Сергей Базаров.

В январе 2018 года трое молодых людей разбили окно в офисе «Единой России» на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Два других фигуранта по этому делу – Елена Горбань и Андрей Ейкин получили условные сроки.

Приговор в отношении Мифтахова пока не вступил в законную силу.​​