РИАМО – 18 янв. Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за то, что бросил дымовую шашку в столичный офис «Единой России», сообщает РИА Новости.
Судебное заседание прошло в понедельник в Головинском суде столицы. Подсудимый был задержан зимой 2019 года. Ему и еще двум фигурантам по этому делу вменяли хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
В январе 2018 года трое молодых людей разбили окно в офисе «Единой России» на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Два других фигуранта по этому делу – Елена Горбань и Андрей Ейкин получили условные сроки.
Приговор в отношении Мифтахова пока не вступил в законную силу.
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