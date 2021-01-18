РИАМО - 18 янв. Госадмтехнадзор Московской области вместе с представителями общественных организаций – членами Общественного совета при надзорном ведомстве – проверил содержание территорий возле купелей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

«Сотрудники ведомства вместе с представителями общественного движения «Молодая гвардия Единой России» проверили 214 купелей и мест для ритуального погружения. Всего было выявлено 20 нарушений чистоты и порядка на территориях, прилегающих к купелям. Без составления протокола, то есть в день инспектирования, были устранены восемь нарушений, устранение остальных находится под контролем сотрудников Госадмтехнадзора», - сообщил начальник ведомства Олег Баженов.

Он добавил, что все недочеты устранят в понедельник, к крещенскому сочельнику.

Наибольшее количество мест, куда можно будет погрузиться в купель в праздник, располагается в городских округах Солнечногорск – 15, Раменский – 12, Егорьевск и Наро-Фоминский – по 11 в каждом, Одинцовский – 10.

Контроль за содержанием мест крещенских купаний в чистоте и порядке осуществляется инспекторами Госадмтехнадзора.

Инспекторы следят за очищением от снега и наледи подъездов, подходов, а также гостевых площадок для парковки автотранспорта возле иорданей. Ими же проверяется исправность объектов освещения на территориях, которые ведут к местам купаний.

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