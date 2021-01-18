РИАМО - 18 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать дорожную карту по борьбе с аварийными заборами на территории региона.

«Мы говорили по заборам. Я очень надеюсь, что под вашим руководством (Ильдара Габдрахманова, первого вице-губернатора - ред.) мы распутаем этот клубок и поймем дорожную карту», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

В ходе заседания министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина доложила, что за прошлую неделю в социальные сети поступило 20 жалоб на аварийное состояние заборов в регионе, часть из них находится в частной собственности.

Ранее Звягина сообщила, что число обращений от жителей Подмосковья в соцсетях выросло на 123% за минувшую неделю.