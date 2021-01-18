РИАМО - 18 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать дорожную карту по борьбе с аварийными заборами на территории региона.
В ходе заседания министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина доложила, что за прошлую неделю в социальные сети поступило 20 жалоб на аварийное состояние заборов в регионе, часть из них находится в частной собственности.
Ранее Звягина сообщила, что число обращений от жителей Подмосковья в соцсетях выросло на 123% за минувшую неделю.
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