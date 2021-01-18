РИАМО - 18 янв. На северо-востоке столицы возведены три дома ЖК «Шереметьевский», застройщику выдали заключение о соответствии корпусов требованиям технических регламентов, а также проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объекты располагаются по адресу: улица Складочная, владение 6. На текущий момент группой компаний ПИК завершено строительство четвертого этапа ЖК «Шереметьевский».

«Следующим этапом станет ввод корпусов №№1, 2 и 7 в эксплуатацию. Их общая площадь составляет более 78 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Корпуса обладают переменной этажностью от двух до 14 этажей. В новостройках предусмотрели 739 квартир. Их общая площадь составляет около 39 тысяч квадратных метров. В составе четвертого этапа реализовали детский сад на 90 мест и подземную парковку на 470 машино-мест.

На первых этажах домов будут располагаться коммерческие помещения офисного и торгового назначения.​