РИАМО - 18 янв. Московское областное управление ФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в отношении ООО «Высота» на сумму 100 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее УФАС России по Подмосковью возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Лифтлайн», ООО «Движение», ООО «Высота» и ООО «Комфортлифт».

«Его реализация привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых ГБУЗ Москвы «Московская городская онкологическая больница №62», ГБУЗ Москвы «Госпиталь для ветеранов войн №2», ГБУЗ Москвы «Туберкулезная больница имени А.Б. Рабухина», ГБУЗ Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского» и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» на предмет производства общестроительных работ», - говорится в сообщении.

ООО «Высота» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». УФАС России по Московской области принято решение о передаче материалов для привлечения компании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.