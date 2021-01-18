РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В городском округе Люберцы в Крещение для удобства жителей продлят работу 12 маршрутов общественного транспорта до 2:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы к храмам и купелям в ночь с 18 на 19 января продлят работу 12 маршрутов общественного транспорта до 2:00. Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», - говорится в сообщении.

Курсировать к храмам и купелям в Люберцах будут следующие маршруты: №78 «Поликлиника» (улица Толстого) – станция Люберцы – улица Барыкина», №453 «станция Люберцы – Москва (платформа Ухтомская)», №8 «улица Гоголя – улица Электрификации», №15 «станция Люберцы – ЖК «Люберецкий» (улица Весенняя)», №18 «станция Люберцы – улица 8 Марта (школа)», №539к «станция Люберцы – Москва (микрорайон Кожухово)», №888к «Люберцы (улица Люберка) – Москва (метро «Выхино»)», №463 «Малаховка – Москва (метро Выхино)», №32 «Люберцы – Октябрьский проспект – Жуковское шоссе – станция Малаховка (юг)», №38 «Малаховка – МЭЗ», №53 «Малаховка – Электропоселок», №77 «станция Люберцы – Красково (улица Железнодорожная).

В транспортной работе в Люберцах задействуют более 79 автобусов и семь перевозчиков общественного транспорта. Все компании готовы к увеличению пассажиропотока. В преддверии праздника автобусы подготовят к работе: проверят работоспособность транспортных средств, исправность основных узлов и агрегатов, а также отопительных систем. С водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД в сложных погодных условиях.

Всего в Подмосковье оборудуют 220 мест для крещенских купаний. К храмам и купелям региона будут подвозить 345 маршрутов общественного транспорта, режим работы которых также продлен до 2:00.