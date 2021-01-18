РИАМО - 18 янв. Московская область является лидером по снижению смертности в автомобильных происшествиях, но работу по снижению количества несчастных случаев на дорогах необходимо продолжать и в текущем году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим заметные результаты по снижению смертности. У нас самая высокая динамика по снижению смертности в стране. Но нам есть к чему стремиться. Я поручаю всем службам очень внимательно эту работу продолжить в 2021 году», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Смертность на дорогах Московской области сократилась в 2020 году на 11%, число ДТП снизилось на 9%.

Этих результатов удалось достичь с помощью целого комплекса мер, разработанного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».