РИАМО - 18 янв. В подмосковном Домодедове 23-24 января пройдет акция «Мобильный спутник» для желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в передвижном прививочном пункте, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы на этой неделе запускаем пробную акцию в Домодедове, ее назвали «Мобильный спутник». У нас в субботу (23 января - ред.) будет выставлена машина в парке «Елочки» рядом с теплым помещением», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По ее словам, в воскресенье, 24 января мобильный пункт вакцинации заработает на площади возле администрации округа. Поток желающих сделать прививку будут контролировать волонтеры.

«По ее (акции «Мобильный спутник» - ред.) итогам мы будем ее тиражировать на все муниципальные образования», — отметила Стригункова.

На сегодняшний день в регионе развернуто свыше 90 пунктов вакцинации от коронавируса. В будущем их число планируют довести до 220. Всего в регионе от коронавируса планируют привить около 3 миллионов человек.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.