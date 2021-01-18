РИАМО - 18 янв. Число жалоб в социальных сетях от жителей Подмосковья выросло на 123% за прошедшую неделю, это связано с погодными условиями, заявила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

С 1 по 10 января поступило 2,8 тысячи жалоб, с 11 по 17 января зафиксировали 6,3 тысячи обращений, уточняется в презентации к докладу.

«За прошлую неделю число обращений в социальных сетях выросло на 123%. Самый большой рост по дорогам и транспорту — 175%, строительству и благоустройству», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и глава муниципалитетов.

Она отметила, что такой рост обращений связан с погодными условиями. Наибольшее число жалоб на неубранные дороги поступило из Коломны, Подольска и Люберец.

«Выросло число обращений по общественном транспорту, несоблюдению расписания. <...> По благоустройству число жалоб выросло на 100%, больше всего жаловались на наледь и плохую уборку снега. Наибольшее число жалоб поступило из Красногорска, Химок и Дзержинского», — заключила Звягина.