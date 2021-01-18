РИАМО - 18 янв. Главам подмосковных городских округов необходимо проинформировать руководителей крупных предприятий о проведении добровольной вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За эту неделю каждый из вас должен сделать 10 звонков на предприятия, которые работают на вашей территории», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

Он отметил, что нужно доносить для людей важность вакцинации от коронавируса.

На предприятиях в Подмосковье будут работать передвижные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Также их откроют около торговых центров.

Всего в регионе планируется привить от коронавируса 3,6 миллиона человек, в настоящее время вакцинацию прошли свыше 23 тысяч жителей.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.