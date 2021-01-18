РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий торжественно вручил призы 19 победителям проекта «Люберецкие звезды», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Церемония награждения состоялась во Дворце спорта «Триумф».

«Наш уникальный проект «Люберецкие звезды» - для активных, целеустремленных, талантливых. Его победителем может стать каждый – зарегистрируйтесь на портале «Люберецкие звезды.РФ» и активно участвуйте в культурной и спортивной жизни округа. Выкладывайте свои достижения, делитесь успехами. Десятилетнему ученику школы №59 Ярославу Алешкину достался главный приз – современный смартфон. Ярослав признан победителем второго полугодия 2020 года», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что среди призеров - Валентина Михайлова, которая отметила 70-летний юбилей.

«От души поздравляю с праздником. Вы полны жизни, энергии, сил - настоящий пример для всех нас! Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех с победой. Спасибо, что вы такие активные и талантливые», - добавил Ружицкий.

Он пояснил, что проект «Люберецкие звезды» стартовал в мае 2018 года для выявления активных, талантливых, образованных и спортивных жителей округа. Проект направлен на поощрение и развитие этих качеств. Все участники разделены на восемь возрастных групп: от дошкольников до пожилых.

«С 2018 года в проекте уже задействовано более 5,4 тысячи люберчан. За 2,5 года проведено порядка 2,1 тысячи мероприятий. Призерами, награжденными стали более 200 участников. Четверо из них получили смартфоны», - уточнил Ружицкий.