РИАМО - 18 янв. Во время крещенских купаний в Московской области рядом с прорубями и купелями должны дежурить бригады медиков, которые будут следить за состоянием купающихся жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я прошу коллег, чтобы во время купаний врачи были неподалеку, особенно там, где массовые купания. Мы должны принимать своевременные решения и обязаны обеспечить безопасность граждан», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Всего на территории Подмосковья подготовили 220 купелей на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников. Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Работу автобусных маршрутов к местам купания на Крещение продлят до 2 часов ночи. Интервал движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят, он составит не более 20 минут. Дороги к купелям дополнительно очистят. Также будет организовано около 10 тысяч парковочных мест.

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