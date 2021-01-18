РИАМО - 18 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил коммунальные и дорожные службы за интенсивную работу по ликвидации последствий обильных снегопадов в Подмосковье.

«Что касается снега, прошел серьезный циклон, снег обещают на этой неделе. Справедливо будет слова благодарности дорожникам, коммунальным службам сказать, в очень тяжелом режиме работали все службы», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

По словам главы Подмосковья, важно, чтобы все тротуары в регионе были очищены от снега.

«Крайне важно убирать своевременно даже при таком обильном снегопаде», - заключил Воробьев.