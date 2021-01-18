РИАМО - 18 янв. Около 5 тысяч жителей Подмосковья встали в очередь на вакцинацию от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Формирование листов вакцинации сейчас самая первостепенная задача. Сейчас ожидают в очереди, записаны в системе чуть более 5 тысяч человек», - сказала Стригункова.

Она отметила, что лидируют по числу записавшихся на вакцинацию Одинцово, Балашиха, Красногорск, Домодедово, Воскресенск, Солнечногорск, Пущино, Ивантеевка, Дзержинский.

Отстают по записи - Богородский, Орехово-Зуево, Подольск, Реутов, Серпухов, Долгопрудный, Лотошино, Дубна, Серебрянные пруды.

«Распределение вакцины будет происходить с учетом листов ожидания», - заключила Стригункова.

В настоящий момент в Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации от Covid-19, они будут открываться в будущем. В каждом пункте могут прививать 50-70 человек ежедневно.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.