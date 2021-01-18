РИАМО - 18 янв. Безопасность граждан во время крещенских купаний в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января обеспечат более 2 тысяч человек, среди них сотрудники полиции, МЧС и министерства здравоохранения региона, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Безопасность (на Крещение - ред.) обеспечат более 2 тысяч человек. Это 2,1 тысячи сотрудников МЧС и МВД, а также 702 единицы специализированной техники — экипажи Минздрава и специальные судна», — сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что на территории Московской области подготовлено 220 мест для купания — 66 на открытых водоемах, 75 — на прудах и 79 — купели.

Работу автобусных маршрутов к местам купания на Крещение продлят до 2 часов ночи. Также будет организовано около 10 тысяч парковочных мест.

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