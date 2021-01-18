РИАМО - 18 янв. Несмотря на сильные морозы, на улицах и детских площадках региона находится множество детей, им необходимо обеспечить безопасный отдых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона поручил проверить все детские площадки.
«Зима в этом году настоящая. Большое количество детей проводят время на улице. Мы должны быть уверены, что зимний отдых организован на должном уровне», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Губернатор также отметил, что службы жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье должны работать исправно в условиях низких температур. На данный момент ситуация в коммунальной сфере штатная.
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