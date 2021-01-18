РИАМО - 18 янв. На текущий момент общая строительная готовность станции «Каховская» Большой кольцевой линии столичного метро составляет 50%, проходку тоннелей, которые связывают «Каховскую» с будущей станцией «Зюзино» уже завершили, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас в рамках реконструкции станции «Каховская» ведутся архитектурно-отделочные работы, а также устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Общая строительная готовность станции составляет 50%», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в ходе реконструкции исторический облик станции сохранится максимально.

Бочкарев отметил, что специалисты модернизируют инфраструктуру, а именно заменят инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы. В западном торце станции будет построен дополнительный вестибюль с переходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Удобство станции для маломобильных пассажиров возрастет. В одном из вестибюлей будет установлен лифт, который связывает платформу с кассовым залом и выходом на пересечении улиц Азовская и Каховка.

Ход реконструкции станции «Каховская» проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение интегрировать ее в Большую кольцевую линию. Она, конечно, придаст совершенно новые значения, функцию и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве. Но для этого нам пришлось практически полностью провести реконструкцию этой линии (Каховской - ред.). В том числе и станции «Каховская», – сказал Собянин.​​

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