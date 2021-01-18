РИАМО - 18 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник представил исполняющего обязанности главы Власихи, которым стал Герман Потапчук.
«Сегодня я хочу представить Германа Потапчука, который возглавит у нас Власиху. Герман Валерьевич человек опытный, прошу вас взаимодействовать, прежде всего, с Одинцовским округом, а также со всеми отраслевиками, чтобы Власиха получила у нас дополнительный виток и развития, и тех перемен, которые ждут жители», - сказал Воробьев.
Потапчук имеет большой опыт работы на разных подмосковных территориях.
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