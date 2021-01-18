РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет онлайн-показ клипа и мастер-класс по изготовлению вазы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 пройдет показ клипа на песню «День рождения», - говорится в сообщении.

В 15:00 стартует мастер-класс по изготовлению поделки из подручных средств «Декоративная ваза».

Мероприятия пройдут по ссылке.